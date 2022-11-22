Южная Корея предупреждает о перебоях с поставками и экономическом ущербе в случае забастовки дальнобойщиков
Премьер-министр Южной Кореи во вторник призвал объединенных в профсоюз дальнобойщиков отказаться от планов объявить забастовку на этой неделе, чтобы избавить экономику от того, что он назвал параличом и необратимым ущербом.
Во второй раз за шесть месяцев профсоюз грузоперевозчиков Южной Кореи, которая является крупным экспортером, пригрозил начать общенациональную забастовку в четверг, что может привести к сбоям в производстве и поставках в 10-й по величине экономике мира.
«Отказ профсоюза от транспорта нанесет непоправимый ущерб национальной экономике, помимо логистического паралича», — заявил журналистам премьер-министр Хан Дак Су: «В худшем случае это может привести к краху логистической системы, подрыву внешнего доверия к нашим отраслям и угрозе глобальной конкурентоспособности».
Забастовка совпала с увеличением числа забастовок во всем мире, вызванным замедлением мировой экономики, ростом инфляции и цен на топливо.
Опубликовано: Тарас Медведев
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