Судебная система Ирана заявила, что 40 иностранцев арестованы за участие в протестах
2022-11-22 12:18
Иран обвинил «иностранных противников» в протестах, вызванных смертью женщины, задержанной полицией по делам нравов и заявил во вторник, что 40 иностранных граждан были арестованы за участие в беспорядках.
Исламская Республика была охвачена общенациональными протестами после смерти 22-летней курдской женщины Махсы Амини.
«На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранных граждан», — заявил представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши на телевизионной пресс-конференции, не раскрыв их национальности.
Тегеран обвинил иностранных врагов и их агентов в организации протестов, которые превратились в народное восстание иранцев из всех слоев общества, что стало одним из самых смелых вызовов клерикальным правителям со времен революции 1979 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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