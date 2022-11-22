Судебная система Ирана заявила, что 40 иностранцев арестованы за участие в протестах

Иран обвинил «иностранных противников» в протестах, вызванных смертью женщины, задержанной полицией по делам нравов и заявил во вторник, что 40 иностранных граждан были арестованы за участие в беспорядках.

Исламская Республика была охвачена общенациональными протестами после смерти 22-летней курдской женщины Махсы Амини.

«На данный момент за участие в протестах арестовано 40 иностранных граждан», — заявил представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши на телевизионной пресс-конференции, не раскрыв их национальности.

Тегеран обвинил иностранных врагов и их агентов в организации протестов, которые превратились в народное восстание иранцев из всех слоев общества, что стало одним из самых смелых вызовов клерикальным правителям со времен революции 1979 года.