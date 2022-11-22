Итальянское консульство будет принимать у россиян загранпаспорта старого образца при оформлении шенгенской визы

VMS, оператор визовых центров Италии, подтвердил, что итальянские визовые центры будут принимать как старые, так и новые загранпаспорта россиян для оформления шенгенской визы.

Согласно обновленной информации от итальянского Генконсульства, визовые центры будут принимать у граждан России, как старые, так и новые паспорта при оформлении виз. Речь идет не о внутренних, а о загранпаспортах.

К рассмотрению принимаются и биометрические документы, срок действия которых составляет десять лет, и небиометрические с пятилетним сроком.

В предыдущем сообщении компании VMS говорилось, что практика приема загранпаспортов старого образца, срок действия которых составляет пять лет, прекратится 15 декабря текущего года.