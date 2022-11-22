22 ноября Путин встретится с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Во вторник 22 ноября запланирована встреча Владимира Путина с его коллегой из Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Кремлевская пресс-служба сообщает, что на вторник 22 ноября запланирована официальная встреча и переговоры между Владимиром Путиным и кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прилетел в Москву с официальным визитом.
В планах президентов провести переговоры о возможностях политического, экономического, торгового и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Кубой, а также обсудить мировую политическую повестку дня. Президенты поучаствуют в церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.
О важности российско-кубинских переговоров накануне заявлял и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, называя Кубу очень важным партнером, с которым есть что обсуждать.
Опубликовано: Эльза Ли
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