22 ноября Путин встретится с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Во вторник 22 ноября запланирована встреча Владимира Путина с его коллегой из Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Кремлевская пресс-служба сообщает, что на вторник 22 ноября запланирована официальная встреча и переговоры между Владимиром Путиным и кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который прилетел в Москву с официальным визитом.

В планах президентов провести переговоры о возможностях политического, экономического, торгового и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Кубой, а также обсудить мировую политическую повестку дня. Президенты поучаствуют в церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве.

О важности российско-кубинских переговоров накануне заявлял и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, называя Кубу очень важным партнером, с которым есть что обсуждать.