Трейлер к картине «Аватар: Путь воды» собрал более 500 000 просмотров за 1-ый час на Ютубе
2022-11-22 12:24
Долгожданная премьера фильма "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона скоро порадует зрителей. Трейлер картины за 1-ый час набрал 500 000 просмотров.
Трейлер фантастического блокбастера от всемирно известного режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" появился в Сети, набрав за 1-ый час набрал более 500 000 на Ютубе.
Сиквел картины Кэмерона увидел свет через целых 13 лет после выхода первой части. А в 2024 году поклонники увидят уже 3 часть фильма.
Кэмерон дал обещание своим фанатам выпускать продолжение каждые 2 года.
"Аватар: Путь воды" расскажет о событиях спустя годы. Сюжет картины повествует о битвах за выживание Джейка Салли, его избранницы Нейтири и их наследников.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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