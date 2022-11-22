Ericsson инвестирует в исследование сетей 6G в Великобритании
2022-11-22 12:32
Производитель сетевого оборудования Ericsson (ERICb.ST) инвестирует миллионы фунтов стерлингов в исследования мобильной связи 6G в Великобритании, сообщила компания во вторник.
Сообщается, что производитель работает с университетами над аппаратной безопасностью, искусственным интеллектом и когнитивными сетями, а также квантовыми вычислениями.
Шведская компания, которая поставляет оборудование 5G для всех четырех британских мобильных сетей, заявила, что 10-летняя инициатива поможет стимулировать развитие сетей 6G следующего поколения, которые, как ожидается, появятся в продаже примерно в 2030 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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