Ледяной дождь начался в Москве и спровоцировал гололед
2022-11-22 12:33
Ряд российских СМИ сообщили, что ледяной дождь обрушился на Москву и спровоцировал гололед.
22 ноября в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ледяной дождь начался в Москве ровно в 9:00 при этом температура на улице составляла минус 2,7 градуса, что непременно спровоцирует гололед.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что утром москвичей ждут снегопад и метель, которые затем сменятся ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь, поэтому на дорогах будет скользко и необходимо быть всем предельно осторожными.
Опубликовано: Елена Калиновская
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