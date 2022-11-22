Ледяной дождь начался в Москве и спровоцировал гололед

Ряд российских СМИ сообщили, что ледяной дождь обрушился на Москву и спровоцировал гололед.

22 ноября в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ледяной дождь начался в Москве ровно в 9:00 при этом температура на улице составляла минус 2,7 градуса, что непременно спровоцирует гололед.

Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что утром москвичей ждут снегопад и метель, которые затем сменятся ледяным дождем, а после полудня пойдет дождь, поэтому на дорогах будет скользко и необходимо быть всем предельно осторожными.