Китай планирует наложить большие штрафы, применив связанные с технологиями поправки в закон о конкуренции
Регулятор рынка Китая во вторник предложил поправки к закону о недобросовестной конкуренции, предусматривающие штрафы в размере до 5% от годового дохода для наказания интернет-компаний за такую практику.
Изменения открыты для общественного обсуждения до 22 декабря.
Поправки стали частью двухлетней кампании по подавлению глобальных интернет-компаний, которые Китай уже привлекал к ответственности за незаконные действия, начиная от монополистического поведения и заканчивая эксплуатацией потребителей.
Операторы не должны использовать данные, алгоритмы, технологии или любые преимущества капитала для участия в недобросовестной конкуренции, говорится в пересмотренном проекте мер Государственной администрации по регулированию рынка (SAMR).
Чтобы защитить потребителей, операторам будет запрещено использовать алгоритмы для предоставления пользователям «необоснованных ограничений» путем анализа предпочтений пользователей и их потребительских привычек, добавил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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