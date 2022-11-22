Китай планирует наложить большие штрафы, применив связанные с технологиями поправки в закон о конкуренции

Регулятор рынка Китая во вторник предложил поправки к закону о недобросовестной конкуренции, предусматривающие штрафы в размере до 5% от годового дохода для наказания интернет-компаний за такую практику.

Изменения открыты для общественного обсуждения до 22 декабря.

Поправки стали частью двухлетней кампании по подавлению глобальных интернет-компаний, которые Китай уже привлекал к ответственности за незаконные действия, начиная от монополистического поведения и заканчивая эксплуатацией потребителей.

Операторы не должны использовать данные, алгоритмы, технологии или любые преимущества капитала для участия в недобросовестной конкуренции, говорится в пересмотренном проекте мер Государственной администрации по регулированию рынка (SAMR).

Чтобы защитить потребителей, операторам будет запрещено использовать алгоритмы для предоставления пользователям «необоснованных ограничений» путем анализа предпочтений пользователей и их потребительских привычек, добавил источник.