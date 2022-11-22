Цены на нефть начали восстанавливаться после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи

Нефть выросла во вторник после того, как крупнейший экспортер Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ придерживается сокращения добычи и может предпринять дальнейшие шаги, чтобы сбалансировать рынок.

Своим заявлением королевство перевесило опасения по поводу глобальной рецессии, связанной в том числе со вспышкой COVID-19 в Китае.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман опроверг сообщение Wall Street Journal, в котором говорилось, что ОПЕК рассматривает возможность увеличения добычи нефти на 150 млн баррелей, что привело к падению цен на сырье более чем на 5%.

Нефть марки Brent подорожала на 37 центов, или 0,4%, до 87,82 доллара к 09:15 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 46 центов, или 0,6%, до 80,50 доллара.