Цены на нефть начали восстанавливаться после заявления Саудовской Аравии о сокращении добычи
Нефть выросла во вторник после того, как крупнейший экспортер Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ придерживается сокращения добычи и может предпринять дальнейшие шаги, чтобы сбалансировать рынок.
Своим заявлением королевство перевесило опасения по поводу глобальной рецессии, связанной в том числе со вспышкой COVID-19 в Китае.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман опроверг сообщение Wall Street Journal, в котором говорилось, что ОПЕК рассматривает возможность увеличения добычи нефти на 150 млн баррелей, что привело к падению цен на сырье более чем на 5%.
Нефть марки Brent подорожала на 37 центов, или 0,4%, до 87,82 доллара к 09:15 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 46 центов, или 0,6%, до 80,50 доллара.
Опубликовано: Тарас Медведев
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации людей из Армянска
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно
Путин освободил от должности постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше