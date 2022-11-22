Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Францию и Германию ждут масштабные отключения электроэнергии по аналогии с Украиной.

По информации журналистов агентства, разница лишь в том, что на Украине электричество отключают из-за повреждений инфраструктуры российскими ракетами, а в Германии и Франции массовые отключения будут происходить из-за отказа от российских энергоносителей.

Агентство Bloomberg пишет, что во Франции спланирован перезапуск четверти энергоблоков атомных электростанций до середины декабря, но из-за отставания в графиках ремонта премьер-министр страны Элизабет Борн отметила, что следует быть готовыми к возникновению дефицита электроэнергии. Сегодня 25 из 56 энергоблоков французских АЭС не работают, что уже привело к значительному росту стоимости электроэнергии, а впоследствии приведёт и к целенаправленным отключениям электроэнергии по всей стране.

Аналогичная сложная ситуация с электроснабжением наблюдается и в Германии. Подчеркивается, что проблемы с электроэнергией в Европе возникли после того, как руководители Евросоюза решили сократить зависимость от российских энергоресурсов. Из-за этого спрос на электроэнергию значительно вырос, что привело к появлению энергетического кризиса.