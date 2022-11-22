78 пьяных пассажиров были сняты с полета авиакомпанией «Россия» в 2022
Авиакомпания «Россия» рассказала о проблеме с пьяными пассажирами, которых пришлось снимать с полета.
22 ноября РИА Новости сообщили, что согласна пресс-релиза Авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот" в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов.
Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов часто приводят к задержкам вылетов.
Перевозчик сообщает, что допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна.
Опубликовано: Елена Калиновская
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно
Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше