78 пьяных пассажиров были сняты с полета авиакомпанией «Россия» в 2022

Авиакомпания «Россия» рассказала о проблеме с пьяными пассажирами, которых пришлось снимать с полета.

22 ноября РИА Новости сообщили, что согласна пресс-релиза Авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот" в 2022 году зафиксировала 78 случаев отстранения пассажиров в состоянии алкогольного опьянения от полетов.

Компания также отмечает, что процедуры по оформлению документов, снятие багажа и ожидание представителей правоохранительных органов часто приводят к задержкам вылетов.

Перевозчик сообщает, что допускается нахождение в самолете лиц в состоянии алкогольного опьянения, но при условии соблюдения ими правил поведения на борту воздушного судна.