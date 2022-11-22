Собчак уволила своего коммерческого директора Суханова

Российская журналистка Ксения Собчак уволила с поста коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова.

22 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщило о том, что ещё 2 ноября этого года Ксения Собчак сняла с поста коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова, являющегося фигурантом дела о вымогательстве у генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Накануне задержанного по подозрению в вымогательстве Суханова, который частично признал свою вину, не выпустили под домашний арест из следственного изолятора.