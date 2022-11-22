Миро высмеяла Бородину за отсуствие вкуса в одежде
2022-11-22 13:07
Известный блогер Лена Миро посмеялась над ведущей "Дома-2" Ксенией Бородиной за ее постоянные рюши в одежде и перебор с аксессуарами. Звезда интернета убеждена, что у Ксении нет вкуса.
Лена Миро высмеяла стремление ведущей Ксении Бородиной надевать яркую одежду с обилием рюш и украшений. Миро на своей странице в сети стиль знаменитости описала такой фразой, как "осталась душой на бревне "Дома-2".
Миро считает, что Бородина через яркие и нарядные вещи пытается продемонстрировать свой успех и авторитет. По мнению блогера, у Бородиной отсутствует вкус в одежде.
Наличие рюшей, изобилие украшений - смотрите и завидуйте! Так Ксения говорит о своей успешности и пытается привлечь мужчин.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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