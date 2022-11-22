Урок химии в австралийской школе обернулся трагедией, пострадали одиннадцать учеников

Двенадцать человек, одиннадцать детей и их учителя, получили ожоги различной степени во время происшествия в австралийской начальной школе в Мэнли-Уэст, к северу от Сиднея, в понедельник, 21 ноября.

Научный эксперимент проводился на открытом воздухе, когда усилились порывы ветра, сообщает The Guardian, что стало причиной происшествия. Химические вещества вступили в реакцию и воспламенились.

Двое учеников получили серьезные ожоги лица и груди. Один из них был доставлен в детскую больницу Вестмид на вертолете, а другой на машине скорой помощи.

Остальные девять детей, получившие более легкие ожоги, были отправлены в больницы Royal North Shore и Northern Beaches.

Госпитализированные, в том числе учителя находятся «в стабильном состоянии», сообщают британские СМИ.

Департамент образования и полиция начали расследование. Учащимся и сотрудникам, пострадавшим в результате происшествия, была оказана поддержка.