Урок химии в австралийской школе обернулся трагедией, пострадали одиннадцать учеников
Двенадцать человек, одиннадцать детей и их учителя, получили ожоги различной степени во время происшествия в австралийской начальной школе в Мэнли-Уэст, к северу от Сиднея, в понедельник, 21 ноября.
Научный эксперимент проводился на открытом воздухе, когда усилились порывы ветра, сообщает The Guardian, что стало причиной происшествия. Химические вещества вступили в реакцию и воспламенились.
Двое учеников получили серьезные ожоги лица и груди. Один из них был доставлен в детскую больницу Вестмид на вертолете, а другой на машине скорой помощи.
Остальные девять детей, получившие более легкие ожоги, были отправлены в больницы Royal North Shore и Northern Beaches.
Госпитализированные, в том числе учителя находятся «в стабильном состоянии», сообщают британские СМИ.
Департамент образования и полиция начали расследование. Учащимся и сотрудникам, пострадавшим в результате происшествия, была оказана поддержка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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