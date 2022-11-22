Тайвань оказался в центре диалога главы Пентагона и его китайского коллеги
Разногласия по поводу Тайваня были в центре внимания встречи министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Вэй Фэнхэ во вторник (22 ноября) в Камбодже.
Встреча, состоявшаяся в кулуарах конференции министров обороны в Сиемреапе, является первой между Ллойдом Остином и Вей Фэнхэ с июня, когда Китай разорвал отношения с Пентагоном после визита экс- спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Обе стороны согласились с тем, что для наших стран важно работать вместе, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт», — сообщил представитель Пентагона журналистам.
Ллойд Остин стремился «возобновить ряд диалогов и механизмов между военными, чтобы помочь ответственно управлять этой конкуренцией», добавил он.
Представитель Минобороны Китая назвал разговор «искренним, обстоятельным, практичным и конструктивным». По его словам, это имеет большое значение для восстановления китайско-американских отношений.
Опубликовано: Тарас Медведев
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно
Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше