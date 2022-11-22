Тайвань оказался в центре диалога главы Пентагона и его китайского коллеги

Разногласия по поводу Тайваня были в центре внимания встречи министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Вэй Фэнхэ во вторник (22 ноября) в Камбодже.

Встреча, состоявшаяся в кулуарах конференции министров обороны в Сиемреапе, является первой между Ллойдом Остином и Вей Фэнхэ с июня, когда Китай разорвал отношения с Пентагоном после визита экс- спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Обе стороны согласились с тем, что для наших стран важно работать вместе, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт», — сообщил представитель Пентагона журналистам.

Ллойд Остин стремился «возобновить ряд диалогов и механизмов между военными, чтобы помочь ответственно управлять этой конкуренцией», добавил он.

Представитель Минобороны Китая назвал разговор «искренним, обстоятельным, практичным и конструктивным». По его словам, это имеет большое значение для восстановления китайско-американских отношений.