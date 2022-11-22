Средний бюджет на рождественские покупки в ЕС вырос до 568 евро
Бюджет, выделенный на расходы, связанные с рождественской вечеринкой, увеличился в среднем до 568 евро, или на 35 евро больше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные опроса CSA Research.
«Это увеличение бюджета коснется всех статей расходов», — отмечается в исследовании.
Подарки остаются, безусловно, самой важной статьей из всех, с запланированным бюджетом в 354 евро, что на 27 евро больше, чем в прошлом году. Их среднее количество (семь) остается стабильным с 2019 года. На втором месте стоят продукты (127 евро, +10 евро по сравнению с 2021 годом). Выросли и цены на рождественские украшения (27 евро, +2 евро), одежду (23 евро, +2 евро) и транспорт (23 евро, +2 евро).
Заметное повышение связано с ожидаемым французами повышением цен. Каждый второй (53%) респондент опасается, что экономический контекст повлияет на празднование окончания года.
Кроме того, следует отметить, что средний рождественский бюджет скрывает сильные различия в зависимости от социальных групп. Он колеблется до двукратного по возрасту (420 евро у 25-34-летних против 725 евро у 65 лет и старше) и по социально-профессиональной категории (400 евро у лиц, не занимающихся профессиональной деятельностью, против 804 евро у пенсионеров).
Опрос CSA Research был проведен среди 1007 человек, представляющих население Франции в возрасте от 18 лет и старше, опрошенных онлайн с 25 по 27 октября 2022 года. Выборка сформирована по квотному методу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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