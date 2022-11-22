В Таиланде прохожий погиб в результате взрыва заминированного автомобиля
2022-11-22 13:26
Один человек погиб и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля возле здания полиции в Таиланде, сообщил во вторник (22 ноября) губернатор провинции Наратхиват.
Подозреваемый приехал в полицейский участок, где оставил свой автомобиль, сообщил AFP губернатор Санан Понгсакорн.
Вскоре после этого, около полудня, произошел взрыв, сказал он, добавив, что полиция изучает камеры видеонаблюдения, чтобы идентифицировать подозреваемого, и выясняет его мотивы.
По его словам, один человек погиб, еще 28 получили ранения, двое из них серьезно. На кадрах, снятых местными СМИ с места взрыва, видно большое облако серого дыма.
Опубликовано: Тарас Медведев
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