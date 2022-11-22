Финская авиакомпания Finnair Oyj вынуждена уволить 150 сотрудников в рамках сокращения штата из-за закрытия воздушного пространства над Россией

В понедельник финская авиакомпания Finnair Oyj официально заявила о том, что из-за отсутствия перелетов над российской территорией, ей придется сократить 150 человек.

90 сотрудников финской авиакомпании Finnair Oyj лишатся рабочих мест только на территории Финляндии. И еще 57 рабочих мест будут освобождены за пределами страны. Об этом официально сообщили представители компании.

Основным профилем работы финского авиаперевозчика были рейсы из Европы в Азию через российское воздушное пространство. После его закрытия в ответ на аналогичные действия европейских стран после начала спецоперации в феврале 2022-го года длительность и стоимость перелетов существенно выросла, и их рентабельность упала.

Сокращение штата планируется завершить до февраля следующего года. Компания пояснила, что в дальнейшем постарается предложить некоторым из своих сотрудников альтернативные должности в Finnair Oyj, общий штат которой составляет 5,3 тысячи человек.