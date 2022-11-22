Бузова рассказала, что поклонник подарил ей племенного жеребца

Поющая ведущая Ольга Бузова рассказала о необычном подарке поклонника. Знаменитости подарили племенного жеребца.

Ольга Бузова в интервью "Пятому каналу" сообщила, что один из поклонников подарил ей племенного жеребца.

Знаменитость рассказала, что имя коня, полностью соответствующее характеру животного, Ураган.

Артистка в восторге от питомца, но временами с ним бывает очень непросто.

Звезда сцены вспомнила, что один раз Ураган чуть не скинул ее из седла.