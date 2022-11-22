Полиция Астаны предупреждает о росте хищений личного имущества

МИА Казинформ сообщает, что по словам первого заместителя начальника управления полиции района Алматы Марата Умирбаева в стране наблюдается рост краж.

Количество краж личного имущества в Астане и других городах страны увеличилось за последнее время, и сегодня более тридцати трех процентов всех преступлений, связанных с хищениями, занимают именно кражи личного имущества.

По словам Марата Умирбаева, такой рост преступности связан с интенсивной внутренней и внешней миграцией, процент которой увеличился за последние месяцы. Отмечается, что большая часть хищений совершается приезжими.

В Астане количество краж, совершенных иногородними лицами, достигает 64 процентов. Увеличилось и количество краж из магазинов. Так сеть Магнум подала 138 заявлений, 54 из которых получили продолжение в виде уголовных дел.