Белорусско-польскую границу с начала года пытались пересечь почти 10 тысяч нелегальных мигрантов
По данным Главного управления погранвойск Польши, с января по 13 ноября к нам в нарушение закона пытались попасть 9914 человек (в среднем от 300 до более 700 в месяц), сообщает издание RP.
«С середины года число растет. В августе это было 793 человека, через месяц – 1144, а в октябре – целых 2315. Этот месяц (ноябрь) также может оказаться рекордным, ведь менее чем за две недели на границе поймали 1047 иностранцев. Многие, увидев стену, отступают», - пишет издание по данным стражей граничных.
Польские пограничники утверждают, что мигранты «штурмуют» границу используя момент до включения электронного барьера на созданном на границе с Беларусью рубеже со стеной высотой пять метров. 18 ноября был сдан в эксплуатацию первый участок с электронным барьером протяженностью в 21 км.
«Для этого участка использовано 42 км кабелей обнаружения, 232 дневные и ночные камеры, 67 тепловизоров, размещенных на мачтах, из них на этом участке установлено 277», — перечислил в интервью СМИ главком Пограничник, генерал-майор Томас Прага.
Как отмечают источники издания нелегалы начали искать «другой путь» и используют пограничные реки: Свислочь, Нарев, а также Августовский канал, что влечет за собой риски попасть в заболоченную местность.
Так недавно двадцать египтян на понтоне попытались пересечь Свислочь, а семь гамбийцев попытались пересечь ее вплавь.
Опубликовано: Тарас Медведев
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно
Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше