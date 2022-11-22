Бородина объяснила исчезновение новой программы Женский клуб из эфира ТНТ

Одна из ведущих нового проекта ТНТ "Женский клуб" Ксения Бородина решила объяснить встревоженным фанатам шоу исчезновение его из эфира.

Шоу "Женский клуб" неожиданно исчезло из эфира ТНТ, хотя до этого было заявлено время выхода в эфир - 14:00 с понедельника по четверг.

Ведущая телепроекта Ксения Бородина успокоила поклонников.

Знаменитость утверждает, что съемки передачи идут полным ходом.

Причиной приостановки "Женского клуба" стало недовольство зрителей "неудобным" временем трансляции программы.

Бородина сообщила, что идет подбор оптимального для всех времени выхода ток-шоу в эфир ТНТ.