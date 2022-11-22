Соседов помолдел после подтяжки лица и пересадки волос

Музыкальный критик Сергей Соседов решил преобразиться, прибегнув к пластической хирургии.

Сергей Соседов появился в шоу "За гранью" с уложенными волосами без единого седого волоска.

Никаких ярких рубашек и безразмерных свитеров, только классические костюмы - вот, что теперь представляет собой стиль ведущего.

Также Соседов прибегнул к подтяжке лица с помощью уколов и перенес операцию по пересадке волос.

Сотрудничество с НТВ изменило жизнь музыкального критика в лучшую сторону.