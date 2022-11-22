Соседов помолдел после подтяжки лица и пересадки волос
2022-11-22 13:58
Музыкальный критик Сергей Соседов решил преобразиться, прибегнув к пластической хирургии.
Сергей Соседов появился в шоу "За гранью" с уложенными волосами без единого седого волоска.
Никаких ярких рубашек и безразмерных свитеров, только классические костюмы - вот, что теперь представляет собой стиль ведущего.
Также Соседов прибегнул к подтяжке лица с помощью уколов и перенес операцию по пересадке волос.
Сотрудничество с НТВ изменило жизнь музыкального критика в лучшую сторону.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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