Минобороны РФ: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС крупнокалиберными снарядами

Пресс-служб Минобороны России сообщает, что 21 ноября ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС.

В ведомстве уточняют, что стрельбу вели из населенного пункта Марганец в Днепропетровской области, подконтрольного украинским военным.

По информации Минобороны, огневые средства ВСУ удалось подавить ответным огнем российских военных.

По информации ведомства, радиационный фон вокруг станции остается в норме.