Минобороны РФ: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС крупнокалиберными снарядами
2022-11-22 13:59
Пресс-служб Минобороны России сообщает, что 21 ноября ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС.
В ведомстве уточняют, что стрельбу вели из населенного пункта Марганец в Днепропетровской области, подконтрольного украинским военным.
По информации Минобороны, огневые средства ВСУ удалось подавить ответным огнем российских военных.
По информации ведомства, радиационный фон вокруг станции остается в норме.
Опубликовано: Светлана Репина
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