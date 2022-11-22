Четыре лошади стали причиной ДТП на трассе B7 в Германии
Во вторник четыре свободно выгуливающиеся лошади перебежали федеральную дорогу в районе Заале-Хольцланд и столкнулись с автомобилем.
48-летний водитель затормозил, когда животные пересекали B7 возле Кляйнлёбихау, но не смог вовремя остановить машину, сообщила полиция во вторник.
Автомобиль столкнулся с двумя из четырех лошадей. В результате аварии водитель получил легкие травмы. Однако одна из лошадей погибла на месте аварии. Три другие лошади убежали.
По данным полиции, животных нашли чуть позже в саду. По данным полиции, раненая лошадь была доставлена в ветеринарную клинику.
Сообщается, что две другие лошади остались в саду, пока велись поиски владельца животного. Хозяина нашли и выясняют, почему животные бродили без привязи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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