Четыре лошади стали причиной ДТП на трассе B7 в Германии

Во вторник четыре свободно выгуливающиеся лошади перебежали федеральную дорогу в районе Заале-Хольцланд и столкнулись с автомобилем.

48-летний водитель затормозил, когда животные пересекали B7 возле Кляйнлёбихау, но не смог вовремя остановить машину, сообщила полиция во вторник.

Автомобиль столкнулся с двумя из четырех лошадей. В результате аварии водитель получил легкие травмы. Однако одна из лошадей погибла на месте аварии. Три другие лошади убежали.

По данным полиции, животных нашли чуть позже в саду. По данным полиции, раненая лошадь была доставлена в ветеринарную клинику.

Сообщается, что две другие лошади остались в саду, пока велись поиски владельца животного. Хозяина нашли и выясняют, почему животные бродили без привязи.