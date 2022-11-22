Катар и Китай подписали долгосрочную сделку по СПГ, рекордную по времени действия в отрасли

Катар и Китай подписали долгосрочное и всеобъемлющее газовое соглашение, сообщает во вторник, 22 ноября, катарская компания Qatar Energy.

Производитель СПГ Qatar Energy намерен поставить в общей сложности 108 млн тонн сжиженного природного газа китайской группе Sinopec в течение 27 лет.

Это самый длительный контракт на поставку газа в истории отрасли сжиженного газа, заявил министр энергетики Катара Саад Шарида аль-Кааби на церемонии подписания в Дохе.

Sinopec назвала сделку «вехой». Соглашение является «важной частью комплексного сотрудничества между обеими сторонами», говорится в заявлении компании. Участники сделки уже подписали ранее первоначальное соглашение о поставках газа в марте 2021 года, которое будет действовать в течение десяти лет.

Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного газа. Эмират обладает третьими по величине запасами газа в мире после России и Ирана. Катар делит с Ираном крупнейшее в мире газовое месторождение, расположенное у побережья страны. Подавляющее большинство экспорта идет в Азию, в основном в Японию, Южную Корею и Индию.