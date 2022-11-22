Газманов объявил о готовности завершить музыкальную карьеру
2022-11-22 14:17
Олег Газманов сообщил, что хотел завершить карьеру еще в 60 лет, чтобы побольше времени проводить с близкими. Ему 71 год, а работы только прибавилось.
71-летний исполнитель Олег Газманов давно готов уйти со сцены.
Музыкант хотел уйти на заслуженный отдых в 60 лет, чтобы проводить время с супругой и наследниками, путешествовать, но не удалось.
В настоящее время ситуация такая, что бросить музыку нельзя.
События вокруг добавили ему работы. К обычным выступлениям добавились выступления в военных госпиталях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Bloomberg: вслед за Украиной электричество будет отключаться в Германии и Франции
«Газпром» сократит подачу газу на ГИС «Суджа» при сохранении дисбаланса
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно
Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше