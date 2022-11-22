Газманов объявил о готовности завершить музыкальную карьеру

Олег Газманов сообщил, что хотел завершить карьеру еще в 60 лет, чтобы побольше времени проводить с близкими. Ему 71 год, а работы только прибавилось.

71-летний исполнитель Олег Газманов давно готов уйти со сцены.

Музыкант хотел уйти на заслуженный отдых в 60 лет, чтобы проводить время с супругой и наследниками, путешествовать, но не удалось.

В настоящее время ситуация такая, что бросить музыку нельзя.

События вокруг добавили ему работы. К обычным выступлениям добавились выступления в военных госпиталях.