Sony расширит китайский игровой инкубатор в гонке с Microsoft

Sony Group Corp заявила во вторник, что планирует расширить программу по выявлению и инкубации игр китайского производства в гонке с Microsoft Corp за доступ к китайскому рынку компьютерных и видеоигр.

Программа будет инвестировать более 1 миллиона юаней (140 080 долларов США) в каждую игру, которую она зарегистрирует, и будет финансировать не только стртапы, но и большие команды с десятками инженеров, сообщил Бао Бо, директор Sony по производству игр в Китае.

Планы японского технологического гиганта были обнародованы во время мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире из города Чэнду на юго-западе Китая, чтобы перезапустить программу China Hero Project, которая была остановлена из-за COVID-19.

«Масштаб третьего сезона будет намного больше, чем два предыдущих», — сказал Бао, добавив, что Sony выпустит несколько игр, а ее PlayStation Studios будет поддерживать зарегистрированные проекты.

Sony заявила, что станет издателем Lost Soul Aside и Convallaria, двух игр, зачисленных в предыдущие два сезона.