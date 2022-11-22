В Белгородской области два человека погибли при подрыве автомобиля

Два мирных жителя Белгородской области погибли в результате взрыва автомобиля, наехавшего на неизвестный предмет.

22 ноября российское интернет-издание Baza сообщило о том, что в районе улицы Золочевка в посёлке Староселье Белгородской области при подрыве автомобиля погибли два местных жителя.

Отмечается, что автомобиль «Фольксваген Поло» мог наехать на мину или на какой-то другой снаряд, что и стало причиной взрыва, унесшего жизни мирных жителей Белгородщины.