В Белгородской области два человека погибли при подрыве автомобиля
2022-11-22 14:27
Два мирных жителя Белгородской области погибли в результате взрыва автомобиля, наехавшего на неизвестный предмет.
22 ноября российское интернет-издание Baza сообщило о том, что в районе улицы Золочевка в посёлке Староселье Белгородской области при подрыве автомобиля погибли два местных жителя.
Отмечается, что автомобиль «Фольксваген Поло» мог наехать на мину или на какой-то другой снаряд, что и стало причиной взрыва, унесшего жизни мирных жителей Белгородщины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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