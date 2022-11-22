Меладзе рассказал в соцсетях, какая сегодня дата связывает его с Брежневой

Наконец музыкальный продюсер Константин Меладзе вышел на связь с поклонниками впервые с начала спецоперации. Он рассказал о важной дате 22 ноября в жизни его и супруги Веры Брежневой.

Продюсер Константин Меладзе в первый раз после запуска спецоперации вышел на связь с фанатами в соцсетях.

Музыкант разместил в сети черно-белый снимок нышней своей жены Веры Брежневой.

Под фото Константин написал дату "22.11" и поставил сердце.

Оказывается, именно в этот день 19 лет назад исполнительница прошла кастинг в группу "ВИА Гра", о чем сообщает портал "BLITZ+".