Африканский офис Twitter отказался от плана Маска по сокращению штатов и готовится судиться с миллиардером

Более десяти сотрудников Twitter, базирующихся в Гане, где размещен единственный офис компании в Африке, отказались от предложенного им выходного пособия и теперь рассматривают возможность подать в суд.

Адвокаты сообщила Би-би-си, что Twitter хочет обсудить выходное пособие и процесс увольнения, но не предоставила подробностей о том, как это будет сделано.

Сотрудники, на условиях анонимности, сообщили, что считают, что их попросту «обчистили». Они наняли юристов для начала переговоров с органами по труду Ганы с целью заставить Twitter соблюдать законы страны о труде.

В соответствии с местным законодательством уволенным сотрудникам должно быть выплачено пособие по сокращению штата, и они должны быть уведомлены за три месяца. Сотрудники в Гане получили уведомление о сокращении штатов и увольнении менее чем за месяц до указанного в нем срока – 4 декабря.

Сотрудникам Ганы были отправлены сообщения об окончании их контрактов в их личные аккаунты после того, как им было отказано в доступе к рабочей электронной почте.

По их словам, Twitter предложил им выходное пособие, которое оказалось в сумме меньше трехмесячного заработка.

В своем уведомлении о требованиях сотрудники из Ганы также требуют других льгот, таких как медицинская страховка, льготные акции и начисление им пособия за неоплачиваемый отпуск.