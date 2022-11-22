Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
Теперь жена и дети Юрия Шатунова могут жить спокойно: деньги от исполнения популярных хитов останутся в семье.
Завершено скандальное разбирательство по поводу правообладания песнями "Ласкового мая". В итоге Андрей Разин не получил желаемого.
Прошло совсем мало времени после кончины солиста группы Юрия Шатунова, вслед за которым из жизни ушел ее основатель, автор и композитор многих песен Сергей Кузнецов.
Еще при жизни Шатунова Разин начал с ним судебную тяжбу, желая отвоевать права на все песни группы.
Многие говорят, что именно этот неприятный эпизод привел к трагической смерти Шатунова, который долго боролся за право исполнять хиты "Ласкового мая". Незадолго до своего ухода из жизни он одержал победу, но его сердце, к сожалению, не выдержало.
Андрей Разин даже после смерти Юрия не прекратил судебного разбирательства, но уже с детьми и вдовой певца.
Однако кассационная жалоба, поданная им, была отклонена судом, и Разин потерпел заслуженное поражение.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»
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