Суд отказал Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май»

Теперь жена и дети Юрия Шатунова могут жить спокойно: деньги от исполнения популярных хитов останутся в семье.

Завершено скандальное разбирательство по поводу правообладания песнями "Ласкового мая". В итоге Андрей Разин не получил желаемого.

Прошло совсем мало времени после кончины солиста группы Юрия Шатунова, вслед за которым из жизни ушел ее основатель, автор и композитор многих песен Сергей Кузнецов.

Еще при жизни Шатунова Разин начал с ним судебную тяжбу, желая отвоевать права на все песни группы.

Многие говорят, что именно этот неприятный эпизод привел к трагической смерти Шатунова, который долго боролся за право исполнять хиты "Ласкового мая". Незадолго до своего ухода из жизни он одержал победу, но его сердце, к сожалению, не выдержало.

Андрей Разин даже после смерти Юрия не прекратил судебного разбирательства, но уже с детьми и вдовой певца.

Однако кассационная жалоба, поданная им, была отклонена судом, и Разин потерпел заслуженное поражение.