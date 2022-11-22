Собчак отрицает информацию об увольнении своего коммерческого директора Суханова, находящегося сейчас в СИЗО

Информацию о том, что Кирилл Суханов, являющийся коммерческим директором Ксении Собчак, уволен, звездная блондинка назвала ложью.

Сведения об увольнении Кирилла Суханова с должности коммерческого директора "Осторожно Media" являются ложью, о чем сообщила Ксения Собчак в своем Телеграм-канале.

Ксения утверждает, что Суханов - важный сотрудник. После завершения разбирательств коммерческий директор вернется на свой пост.

Собчак объяснила, что пока обязанности его временно распределены между другими сотрудниками, так как это необходимо для продолжения деятельности.