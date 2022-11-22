Собчак отрицает информацию об увольнении своего коммерческого директора Суханова, находящегося сейчас в СИЗО
2022-11-22 14:45
Информацию о том, что Кирилл Суханов, являющийся коммерческим директором Ксении Собчак, уволен, звездная блондинка назвала ложью.
Сведения об увольнении Кирилла Суханова с должности коммерческого директора "Осторожно Media" являются ложью, о чем сообщила Ксения Собчак в своем Телеграм-канале.
Ксения утверждает, что Суханов - важный сотрудник. После завершения разбирательств коммерческий директор вернется на свой пост.
Собчак объяснила, что пока обязанности его временно распределены между другими сотрудниками, так как это необходимо для продолжения деятельности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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