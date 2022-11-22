Двух эстонцев обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов

Полиция Эстонии арестовала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов (485 миллионов фунтов стерлингов), в котором пострадали сотни тысяч жертв.

Эстонская полиция расследовала дело совместно с ФБР, а власти США намерены добиться экстрадиции эстонцев Сергея Потапенко и Ивана Турогина.

Двое 37-летних эстонцев по версии следствия заставляли людей инвестировать в службу майнинга криптовалюты под названием HashFlare и поддельный виртуальный банк под названием Polybius.

В заявлении Министерства юстиции США (DoJ) говорится, что их обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег — преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок до 20 лет.

Обвиняемые предстали перед судом в столице Эстонии Таллинне и находятся под стражей в ожидании экстрадиции в США, говорится в сообщении.

Предоставляя подробности предполагаемой схемы, Министерство юстиции говорит, что жертвам предлагали возможность участвовать в операциях по добыче криптовалюты HashFlare.

Майнинг криптовалюты использует компьютеры для генерации виртуальных денег с целью получения прибыли — процесс, который потребляет значительное количество вычислительных мощностей.

Клиенты по всему миру приобрели контракты HashFlare на сумму более полумиллиарда долларов с 2015 по 2019 год. А затем операционисты заявили о преувеличении своих возможностей.

Министерство юстиции утверждает, что жертвам обещали дивиденды, если они инвестировали в Polybius, виртуальный банк, который, по словам Потапенко и Турогина, они создали. При этом ответчики привлекли таким образом 25 миллионов долларов, но ни один банк так и не был создан.

Они использовали подставные компании для отмывания преступных доходов, купив не менее 75 объектов недвижимости и роскошных автомобилей.

Оскар Гросс из эстонского полицейского бюро по расследованию киберпреступлений назвал совместное расследование, в котором участвовали 100 сотрудников, в том числе 15 с американской стороны, «долгим и обширным».

«Это был один из самых крупных случаев мошенничества, когда-либо имевших место в Эстонии», — сказал он в комментарии агентству ERR. Власти страны также предупредили, что технологии «увеличили риск мошенничества».

Дело происходит во время повышенной нервозности на рынке криптовалют после краха второй по величине в мире криптовалютной биржи FTX.

Фирма подала заявление о банкротстве в США на прошлой неделе и, согласно судебному иску, задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов.