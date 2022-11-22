Собчак ответила Моргерштерну на его выпады в сторону Бузовой
Ксения Собчак ответила рэп-исполнителю Алишеру Моргерштерну, который считает лицемеркой Ольгу Бузову, назвавшей его предателем Родины.
Ксения Собчак выступила в защиту экс-коллеги по реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой, которую рэпер Алишер Моргенштерн назвал лицемеркой.
Бузова заявила, что Моргерштерн - "предатель России", и его композиции она больше слушать не намерена.
Рэпер-испонитель рассказал, что 2 месяца назад они встретились в аэропорту, и не обошлось без объятий.
Собчак решила ответить певцу в своем Телеграм-канале. Ксения утверждает, что после того, как музыкант был гостем ее шоу, он рассыпался в комплиментах, а теперь отзывается о ней, используя нецензурную лексику.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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