Собчак ответила Моргерштерну на его выпады в сторону Бузовой

Ксения Собчак ответила рэп-исполнителю Алишеру Моргерштерну, который считает лицемеркой Ольгу Бузову, назвавшей его предателем Родины.

Ксения Собчак выступила в защиту экс-коллеги по реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой, которую рэпер Алишер Моргенштерн назвал лицемеркой.

Бузова заявила, что Моргерштерн - "предатель России", и его композиции она больше слушать не намерена.

Рэпер-испонитель рассказал, что 2 месяца назад они встретились в аэропорту, и не обошлось без объятий.

Собчак решила ответить певцу в своем Телеграм-канале. Ксения утверждает, что после того, как музыкант был гостем ее шоу, он рассыпался в комплиментах, а теперь отзывается о ней, используя нецензурную лексику.