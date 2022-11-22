Гаврилица: Кишинев, чтобы сохранить стабильность, пока не выйдет из СНГ
Премьер Молдавии Гаврилица сообщила, что Кишинев, чтобы сохранить стабильность, пока не выйдет из СНГ.
22 ноября РИА Новости сообщают, что премьер Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала Pro TV, отвечая на вопрос о том, планируется ли выход из Содружества Независимых Государств, заявила, что сейчас не время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации и самое главное необходимо сохранить мир и стабильность для страны в этих сложных обстоятельствах.
Гаврилица уточняет, что Молдавия присоединилась к тем проектам СНГ, которые выгодны для страны и граждан, в частности, речь идет о сотрудничестве в областях экономики и торговли.
Согласно статистике, в последние годы доля экспорта молдавских яблок в страны СНГ составляла 99%, свежего винограда около 50%, абрикосов, вишни, персиков, слив около 60%, сухофруктов 40%, консервированных овощей 70%, кондитерских изделий и виноградного вина около 30%, крепких алкогольных напитков 50%.
Опубликовано: Елена Калиновская
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