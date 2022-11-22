Румыния призывает «наказать и изолировать» премьер-министра Венгрии Орбана из-за шарфа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч между сборными его страны и Греции в шарфе с картой «Великой Венгрии».
На шарфе изображено Венгерское Королевство, в состав которого до 1920 года входили румынская Трансильвания и украинское Закарпатье.
Частью Великой Венгрии также были части территорий нынешних Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии.
Депутат Европарламента от Румынии Алин Митуца призвал «наказать и изолировать» Орбана, отметив, что это очередной безответственный шаг с его стороны.
Опубликовано: Светлана Репина
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