Румыния призывает «наказать и изолировать» премьер-министра Венгрии Орбана из-за шарфа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч между сборными его страны и Греции в шарфе с картой «Великой Венгрии».

На шарфе изображено Венгерское Королевство, в состав которого до 1920 года входили румынская Трансильвания и украинское Закарпатье.

Частью Великой Венгрии также были части территорий нынешних Австрии, Сербии, Словакии, Хорватии.

Депутат Европарламента от Румынии Алин Митуца призвал «наказать и изолировать» Орбана, отметив, что это очередной безответственный шаг с его стороны.