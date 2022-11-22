Федотов, пришедший на замену Милохина в Ледниковом периоде, рассказал, как ему работается с Медведевой
Актер Федор Федотов рассказал о выступлениях в паре с олимпийкой чемпионкой Евгенией Медведевой в рамках телепроекта "Ледниковый период".
Актер Федор Федотов рассказал о съемках в шоу "Ледниковый период" и работе со своей партнершей, фигуристкой Евгенией Медведевой.
Федотов пришел в проект на замену Дани Милохина, внезапно покинувшего программу. Организаторам в срочном порядке пришлось срочно ему замену. Федотов был утвержден.
Артист утверждает, что сработался с Медведевой, так знаком с фигуристкой давно.
Федотов и Медведева вынуждены были выступить 8 раз на прошлой неделе, чтобы нагнать пропущенные номера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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