РПЦ прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Обыски, которые проводит Служба безопасности Украины, это акт устрашения, заявил председатель отдела Синода Русской православной церкви Московского патриархата Владимир Легойда.

"Мы молимся за единоверцев в Киево-Печерской лавре, которые стали жертвами беззакония и призываем всех неравнодушных людей принять меры, чтобы это прекратить", - сказал он.