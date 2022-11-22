РПЦ прокомментировала обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

APS
2022-11-22 15:29

Русская православная церковь Московского патриархата призвала прекратить преследования верующих.

Обыски, которые проводит Служба безопасности Украины, это акт устрашения, заявил председатель отдела Синода Русской православной церкви Московского патриархата Владимир Легойда.

"Мы молимся за единоверцев в Киево-Печерской лавре, которые стали жертвами беззакония и призываем всех неравнодушных людей принять меры, чтобы это прекратить", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины (отколовшаяся от РПЦ) хочет заполучить часть храмов лавры и сделать там мужской монастырь.

Опубликовано: Максим Алексеев