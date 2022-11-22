Эрдоган: Турция готова провести трансграничную наземную операцию
2022-11-22 15:48
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время страна может начать наземную трансграничную операцию.
Он сообщил, что Турции известны имена, профили и местонахождения террористов, а также лиц, которые поставляют им вооружения.
Эрдоган сказал, что Турция намерена уничтожить корни террористов при помощи танков и артиллерии.
Ранее турецкий лидер заявил, что США поставляли боеприпасы курдским боевикам в Сирии.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Волочкова осудила Садальского за злорадство по поводу нищеты внуков Васильевой
Артистка балета Анастасия Волочкова считает дикостью кого-либо критиковать в такое сложное для родины время. Речь идет о злорадстве актера Станислава Садальского в адрес коллеги Татьяны Васильевой и ее близких.Подробнее...
Сборная Аргентины по футболу проиграла Саудовской Аравии на ЧМ в Катаре
Дуда: Польша ведёт себя осторожно из-за нежелания войны с Россией
Соловьев: Россия сохраняет Зеленскому жизнь, чтобы не превращать его в героя
Украина заявила об аресте сотрудника российского УИН в Херсоне
Дуда признался пранкерам, что не хочет войны с Россией и будет вести себя осторожно