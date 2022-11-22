Эрдоган: Турция готова провести трансграничную наземную операцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время страна может начать наземную трансграничную операцию.

Он сообщил, что Турции известны имена, профили и местонахождения террористов, а также лиц, которые поставляют им вооружения.

Эрдоган сказал, что Турция намерена уничтожить корни террористов при помощи танков и артиллерии.

Ранее турецкий лидер заявил, что США поставляли боеприпасы курдским боевикам в Сирии.