Во Франции разрешили заправлять автомобили отработанным фритюрным маслом

Французский Сенат принял решение разрешить заправку автомобилей отработанным фритюрным маслом.

Но такое разрешение действует только для машин, владельцами которых являются сообщества или организации.

При этом они должны получать топливо из одного и того же специального насоса.

Экологи утверждают, что при правильной обработке из 10 л отработанного фритюрного масла получается 8 л автомобильного топлива.