Дочь Климовой Елизавета перенесла операцию

Волочкова осудила Садальского за злорадство по поводу нищеты внуков Васильевой

Артистка балета Анастасия Волочкова считает дикостью кого-либо критиковать в такое сложное для родины время. Речь идет о злорадстве актера Станислава Садальского в адрес коллеги Татьяны Васильевой и ее близких.

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