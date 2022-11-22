Дочь Климовой Елизавета перенесла операцию

APS
2022-11-22 16:05

20-летняя дочь известной актрисы Екатерины Климовой Елизавета перенесла операцию. Девушке выпрямляли носовую перегородку.

20-летняя наследница популярной российской актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова вынуждена была перенести хирургическое вмешательство.

У девушки было искривление носовой перегородки.

Данный дефект исправить возможно только оперативно, по этой причине девушка легла под нож хирурга.

Опубликовано: Наталья Гончарова