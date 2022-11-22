«Газпром» поставил ультиматум Киеву в ответ на воровство газа для Молдавии
Администрация "Газпрома" утверждает, что проходящий транзитом через Украину в Молдавию газ оседает на территории украинского государства.
Днём вторника пресс-служба российского энергоконцерна "Газпром" сообщила, что аналитики компании зафиксировали оседание газа в Украине, который проходит через украинские территории транзитом для поставок в Молдавию. В "Газпроме" предупредили, что Россия начнёт сокращать объёмы поставляемого через Украину газа уже 28 ноября в 10 утра по московскому времени, если Киев не прекратит незаконный отбор газа.
Примечательно, что ранее в МИД Приднестровья также обвинили Молдавии в неравномерном распределении газа, который предназначается не только для нужд Кишинёва, но и для Приднестровской Молдавской республики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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