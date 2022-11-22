Жигалова рассказала, почему от Барского отказались украинские военные
Блогер Алена Жигалова рассказала, почему певцу Максу Барских отказали в прохождении службы украинские военнослужащие в эфире своего шоу на Ютубе "Алена, блин!"..
Алена Жигалова в новом выпуске своего Ютуб-шоу "Алена, блин!" рассказала, по какой причине от Макса Барских открестились украинские военные.
В новом интервью исполнитель из Украины заявил, что был готов идти на фронт, но ему отказали командиры.
Музыканту было предложено заниматься финансами, но тот отказался, уехав за рубеж на гастроли.
Жигалова уверена, что украинцы сомневаются в надежности музыканта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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