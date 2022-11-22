Стивен Спилберг досрочно номинирован на Золотого Медведя кинофестиваля в Берлине-2023

Американский режиссер Стивен Спилберг в свои 75 удостоен Почетного Золотого Медведя Берлинале за труд всей своей жизни.

«В ходе своей невероятной карьеры Стивен Спилберг не только вдохновлял поколения зрителей во всем мире, но и придавал кино новое значение, как фабрике грез», — сообщили во вторник менеджеры Берлинале Мариэтт Риссенбек и Карло Чатриан.

«Будь то вечно волшебный мир молодежи или наша реальность, навеки сформированная историей; его фильмы переносят нас на другой уровень, где экран предлагает подходящую поверхность для раскрытия наших эмоций», - отметили эксперты, предупредив при этом, что дата церемонии награждения будет опубликована позже.

Творчество Спилберга, насчитывающее более 100 фильмов и сериалов, уникально по своему разнообразию в мировой киноистории последних 60 лет. К ним относятся такие кинохиты, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Индиана Джонс», «Список Шиндлера», «Линкольн» и «Вестсайдская история». 75-летний маэстро считается одним из самых успешных режиссеров всех времен. Он трижды получал «Оскар» и 19 раз номинировался на эту награду. Он также получил множество «Золотых глобусов» и «Эмми».

Жюри Берлинале подчеркивает социальную приверженность Спилберга. В 1998 году он получил Большой крест за заслуги перед Федеративной Республикой Германия от Фонда Шоа за его фильм «Список Шиндлера». В 2001 году королева Елизавета II сделала его кавалером Британской империи. В 2015 году он получил Президентскую медаль свободы от тогдашнего президента США Барака Обамы.

В рамках церемонии награждения на Берлинале будет показана последняя работа Спилберга «Фабельманы». Фильм имеет автобиографические черты, где ребенок из еврейской семьи вспоминает свое детство. Премьера в немецких кинотеатрах запланирована на март 2023 года.

Наряду с Каннами и Венецией Берлинале является одним из крупнейших кинофестивалей. Следующий выпуск запланирован на 16-26 февраля 2023 года.

