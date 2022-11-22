Волочкова осудила Садальского за злорадство по поводу нищеты внуков Васильевой
2022-11-22 16:36
Артистка балета Анастасия Волочкова считает дикостью кого-либо критиковать в такое сложное для родины время. Речь идет о злорадстве актера Станислава Садальского в адрес коллеги Татьяны Васильевой и ее близких.
Анастасия Волочкова осудила злорадство Станислава Садальского на предмет живущих в нищете внуков актрисы Татьяны Васильевой, с которой он когда-то дружил.
Свои комментарии по поводу Волочкова дала в эксклюзивном интервью "5-tv.ru".
Накануне в соцсетях Садальский посмеялся над проживающими в Германии внуками Татьяны Васильевой, которые "не жируют".
Анастасия не понимает, какое отношение Васильева имеет к месту проживания своих внуков. Они - самостоятельные люди и вправе сами выбирать, где жить.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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