Автобус с мигрантами протаранил автомобиль полиции в Болгарии, несколько человек пострадали

Болгарин, перевозивший сирийских мигрантов, не остановился для проверки во вторник, 22 ноября, и ударился в спецавтомобиль, ранив полицейского и четырех пассажиров, сообщает МВД республики.

Автомобиль, микроавтобус с двенадцатью сирийцами, не остановился на контрольно-пропускном пункте в 40 км к югу от столицы Софии, а затем врезался в полицейскую машину на кольцевой дороге.

51-летний полицейский и 20-летний мигрант получили черепно-мозговые травмы, состояние чиновника опасно для жизни, сообщили в больнице Святой Анны в Софии. Трое пассажиров госпитализированы с легкими травмами. Водитель, болгарин, водивший без прав, известный полиции, также был ранен.

Генеральный секретарь Министерства внутренних дел Петар Тодоров объявил о своей отставке, чтобы осудить бездействие правительства, в то время как количество инцидентов увеличилось за три месяца.

«Мы наблюдаем эпидемию такого рода преступлений», — сказал Мариан Маринов, следственный судья, ведущий расследование.

Болгария, член Европейского Союза (ЕС), но не входящая в Шенгенскую зону, имеет 269 км внешних сухопутных границ с Турцией, где наблюдается увеличение числа тайных переходов. Инцидент напоминает тот, что произошел 25 августа в Бургасе, на берегу Черного моря. Двое полицейских погибли, когда их сбил автобус с мигрантами, дорогу которого они блокировали.