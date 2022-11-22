Песков: встреча Путина с семьями мобилизованных состоится на этой неделе

Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина с матерями мобилизованных на этой неделе.

22 ноября по сообщениям ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле готовят встречу президента Владимира Путина с семьями мобилизованных военнослужащих, в том числе с матерями солдат.

Песков добавил, что Путин часто проводит такие встречи, они не все публичные так, что президент получает информацию о реальном положении дел из первых рук.

Отмечается, что встреча будет приурочена ко дню матери и состоится 27 ноября.