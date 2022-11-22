Украина заявила об аресте сотрудника российского УИН в Херсоне
Украинские следователи заявили во вторник, 22 ноября, что они арестовали за «государственную измену» начальника российского следственного изолятора в Херсоне.
«С первых дней оккупации Херсона этот сотрудник СИЗО работал на оккупантов... начальником следственных изоляторов и мест исполнения наказаний», - говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
По данным ГБР, этот сотрудник «обеспечил побег преступников, заключенных в тюрьму незадолго до освобождения Херсона».
«Он не успел скрыться и был задержан сотрудниками СБУ», — говорится в сообщении ГБР.
Подозреваемый был арестован за «государственную измену», уточняется в пресс-релизе, что может стоить пожизненного заключения в Украине. По словам того же источника, следствием занимается Херсонская областная прокуратура.
Опубликовано: Тарас Медведев
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