Кудрицкий: в Украине почти не осталось неповреждённых ТЭС и ГЭС

Возглавляющий энергоконцерн "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что на территории Украины практически нет гидро- и теплоэлектростанций, которые не подверглись бы повреждениям.

22 ноября глава совета правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий утверждает, что после интенсификации российских ракетных обстрелов, которая началась 10 октября, на территории Украины фактически почти нет гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, которые бы ни были повреждены.

При этом Кудрицкий утверждает, что речь идёт о крупных энергетический объектах Украины, в то время как более мелкие части энергетической инфраструктуры страны почти не пострадали.